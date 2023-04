Omaggio all’Umbria Uto Ughi con il Quartetto a San Francesco

Dopo il grande successo del Concerto di Pasqua di Rai Uno diretto nel Duomo di Orvieto da Zubin Mehta, il progetto “Omaggio all’Umbria“ ideato e diretto da Laura Musella prosegue oggi con un altro grandissimo artista di fama internazionale, da sempre profondamente legato alla manifestazione che ha accompagnato fin da suo nascere. E’ Uto Ughi, uno dei più grandi violinisti al mondo che oggi alle 18 sarà protagonista del concerto nella Chiesa di San Francesco. Il celebre violinista si esibirà con il suo Quartetto d’archi in un programma che prevede l’esecuzione del Quartetto d’archi di Franz Schubert “La Morte e la fanciulla” n.14 in re minore D810 e di Antonin Dvorak il Quartetto per archi n.12 in fa maggiore op.96 “Americano”.Il concerto è inserito nel bando della Fondazione Carit vinto da Omaggio all’Umbria: il primo è stato il concerto del giovane violinista e organista Stefano Mhanna ad Amelia, il terzo e ultimo si terrà mercoledì 26 aprile alle 18.30 nella Sala Blù di Palazzo Gazzoli con Mosè Chiavoni