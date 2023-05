Omaggio alle più belle musiche di Ennio Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra al Morlacchi

“Alla scoperta di Morricone“ per un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine. In gran parte meno conosciute ma di forte bellezza. C’è grande attesa per il prossimo spettacolo della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, in scena questa domenica al teatro Morlacchi, in doppio orario, alle 18 e alle 21: è il nuovo progetto dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno (nella foto): non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Il viaggio nelle colonne sonore di Ennio Morricone entrate nella memoria collettiva, iniziato com “Mission” a “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più” prosegue adesso affrontando altre opere come “Gli intoccabili”, “La Califfa”, “Canone inverso” con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica. In questo nuovo, spettacolo si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di “Love Affair”. Da tempo l’Ensemble Symphony Orchestra si è infatti specializzata nel celebrare la carriera di Morricone con le sue 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. Prevendite dei biglietti su circuiti TicketItalia e TicketOne