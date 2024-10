’Olio Ranieri’ invita i giovani agli Illuminati

Per il settimo anno consecutivo anche per la stagione teatrale 2024/2025, l’azienda Olio Ranieri rinnova il suo impegno a favore della cultura, collaborando con il Teatro degli Illuminati offrendo 50 posti gratuiti per ogni spettacolo ai giovani tra i 16 e i 30 anni. Questa iniziativa nasce dalla volontà di promuovere l’accesso al teatro per le nuove generazioni, riconoscendo il valore di questa forma d’arte come spazio di riflessione e crescita personale", ha precisato Rachele Ranieri in conferenza stampa. Questa stagione, la scelta della locandina con il messaggio provocatorio "C’è posto per te" è stata significativa: "Voleva scuoterci e farci riflettere su una verità fondamentale: il teatro è aperto a tutti ed è di tutti. Ecco perché continuiamo a credere in questo progetto". La collaborazione tra Olio Ranieri e il Teatro di Città di Castello intende favorire dunque la partecipazione dei giovani alla vita culturale del territorio.