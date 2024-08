“Olio Evo Dop dell’Umbria“. L’associazione compie vent’anni

FOLIGNO L’Associazione Strada regionale dell’Olio Evo Dop Umbria ha compiuto 20 anni ed è passata dai 13 soci fondatori ai circa 80 tra Comuni, enti ed aziende private (frantoi, aziende agricole, strutture ricettive) di oggi. Per festeggiare l’importante compleanno l’attuale Cda "ha deciso di chiamare a raccolta tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito in questi 20 anni a dare valore e sostanza all’associazione, organizzando “La Festa dei venti anni della Strada dell’Olio” in programma sabato 7 settembre all’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo di Foligno, uno dei luoghi simbolo dell’oleoturismo in Umbria, incastonato tra gli olivi della Fascia Olivata Assisi-Spoleto". "Luogo di arte, natura e spiritualità, l’Abbazia di Sassovivo ha segnato diversi momenti istituzionali della vita associativa e degli eventi organizzati dalla Strada dell`Olio Dop Umbria", sottolinea l’associazione spiegando che in concomitanza con “La Festa dei 20 anni”, il 7 settembre, è in programma l`ultimo appuntamento per questa stagione di “Passeggiate & buon gusto”, e il concerto conclusivo di “Musica tra gli Ulivi e nelle Abbazie dell’Umbria” con Andrea Rellini. L’Associazione Strada regionale dell’Olio Evo Dop Umbria è stata ufficialmente costituita il 4 agosto 2004 come partenariato pubblico privato senza scopo di lucro, su impulso ed iniziativa del Comitato promotore composto tra gli altri dal Comune di Trevi nella persona del sindaco Giuliano Nalli, "che ne è stato il primo e lungimirante presidente".