Olimpiadi di logica Quattro giovanissimi studenti perugini vincono le finali nazionali

Quattro giovanissimi studenti perugini vincono le finali nazionali delle Olimpiadi di ‘Problem Solving 2025’, un appuntamento dedicato alla logica, al pensiero computazionale e alla collaborazione tra studenti che quest’anno si è svolto a Cesena. A trionfare nella categoria gare a squadre della scuola primaria, è stata la squadra "I MattiMatici" della Giovanni Cena, parte dell’Istituto Comprensivo Perugia 4. La squadra vincitrice, composta da Leonardo Giottoli, Lisa Tamburini, Chen Zhang, Aurora Sardella e Livia Santanicchia, ha ottenuto un punteggio straordinario: 89.744 punti, risolvendo le prove in un’ora e 9 minuti. Il percorso è iniziato a settembre 2024 con oltre 16.000 studenti partecipanti da tutta Italia. Dopo diverse selezioni, 21 squadre finaliste si sono sfidate a Cesena, dove c’era il meglio del problem solving nazionale. A rendere ancora più orgoglioso l’Istituto Comprensivo Perugia 4 è stato anche il terzo posto conquistato dalla squadra "I Minions" della scuola Lombardo Radice. Un doppio successo che porta ben due squadre perugine sul podio nazionale, confermando l’eccellenza dell’istituto in ambito logico-matematico. "Un applauso va a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la determinazione dimostrati – fanno sapere i genitori della scuola -, perché comunque la vittoria è il risultato di mesi di impegno, allenamento e passione per la matematica. Un ringraziamento speciale alle maestre Chiara, Martina e Romina e le insegnanti delle classi coinvolte per aver reso possibile un’esperienza così formativa e coinvolgente".