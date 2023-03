Occhi elettronici sulla città Telecamere raddoppiate per garantire la sicurezza

Il controllo della sicurezza, ma anche funzioni più tipicamente legate alle smart cities come la gestione del traffico o il decoro urbano. È pronto ad essere installato il nuovo sistema di videosorveglianza di Foligno. Saranno un totale di 102 gli occhi che vigileranno sui folignati e sui frequentatori delle vie cittadine, 54 quelle nuove che andranno a includere gli apparecchi esistenti e quelli di nuova concezione. Il tutto per un totale di un milione di euro, divisi in due stralci che partiranno quasi contemporaneamente. I lavori partiranno a metà aprile e per settembre dovrebbero essere conclusi. Alla presentazione è intervenuto il sindaco Stefano Zuccarini, il comandante della Polizia locale Marco Baffa, Pierfrancesco Velli per la ditta che ha progettato l’impianto e Davide Castellucci, responsabile dei servizi informatici del Comune. "E’ una grande soddisfazione perché si tratta di un progetto che era al primo punto del nostro programma elettorale – ha detto Zuccarini – e che oggi diventa realtà".

Sottolineato come alla base del piano non ci sia improvvisazione ma un progetto che ha studiato le problematiche della città, le sue zone sensibili, e lì va ad agire. "Diminuiremo la microcriminalità, ma gestiremo anche in maniera più efficace la città", ha aggiunto. Si tratta di un progetto pilota, che potrà essere esteso allacciando eventuali altri impianti di videosorveglianza. La centrale operativa sarà presso la Caserma della Polizia locale, ma non è sarà necessario un operatore che monitori h24 le immagini. Ci si avvarrà infatti dell’intelligenza artificiale che potrà mandare un alert nel momento in cui si riscontri qualche anomalia. Il sistema sarà poi accessibile anche alle altre forze dell’ordine presenti a Foligno, direttamente dalla propria Caserma o Commissariato. Le nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale serviranno anche analizzare gli accessi, le aree o i singoli stalli nei parcheggi, generando segnalazioni o allarmi che possano essere trasmessi per attivare avviai ai cittadini come pannelli a messaggio variabile, cambio di flussi di accesso.

Le telecamere saranno anche delle ‘fototrappole’. Potranno infatti monitorare lo stato di discariche, livello cassonetti, rifiuti abbandonati generando segnalazioni e allarmi. Fondamentale per questo impianto è il fatto che Foligno sia coperta da una solida infrastruttura in fibra ottica.

Alessandro Orfei