Nuovo stabilimento. Sindaco e Giunta in visita

CORCIANO "In un momento storico in cui si parla di recupero del patrimonio immobiliare esistente, piuttosto che l’avvio di nuove costruzioni, ma senza l’esistenza di veri incentivi statali per chi lo fa, a Corciano, la riduzione totale triennale della Tari sta stimolando l’ingresso di nuove imprese". A dirlo, il sindaco Lorenzo Pierotti, al termine della visita effettuata con l’intera Giunta nella sede perugina dell’azienda di produzione salumi “I Lupatelli“ che si insedierà presto nell’area già occupata anni fa dalla Gastronomia Umbra. Uno spazio molto grande che verrà interamente riqualificato per ospitare il nuovo stabilimento. Ad oggi la macelleria-salumificio " produce due quintali di coppa la settimana, 13 quintali di salsicce e salami; migliaia di prosciutti distribuiti in 160 negozi non solo in Italia e l’obiettivo è raddoppiare la produzione. Una struttura all’avanguardia, più funzionale e moderna di quella storica insediata fin dal 1968 a Perugia ed ormai troppo piccola, che potrebbe anche ospitare maggiore forza lavoro.