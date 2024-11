Nuovo ribaltone all’agenzia Arpal . Siciliano va allo Zooprofilattico

Francesco Siciliano, commissario straordinario di Arpal, dal 1° gennaio 2025 diventerà direttore amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. Una mossa che arriva a poche ore dall’insediamento della nuova presidente della Regione, Stefania Proietti, in quello che assomiglia a un vero e proprio blitz di fine legislatura. Per chi lo avesse dimenticato, infatti, Siciliano venne nominato dalla ex presidente Donatella Tesei, commissario dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria all’indomani di un’altra partenza clamorosa e improvvisa dall’Arpal, quella di Paola Nicastro. La manager, infatti, che al tempo era direttrice generale, nel febbraio di quest’anno prese la strada dell’Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Anpal), dove venne nominata amministratrice delegata. Qualche tempo prima della ‘fuga’ però, in Umbria era già arrivato come dirigente in comando lo stesso Siciliano, che venne nominato commissario e che ora – due settimane dopo le elezioni – lascia l’incarico. Nuove nomine intanto anche a Palazzo dei Priori: il segretario generale del Comune di Perugia, Roberto Gerardi, assume da lunedì anche l’incarico di direttore generale di Palazzo dei Priori e avrà per questo – oltre all’aumento di responsabilità – anche un’ulteriore indennità lorda di 60mila euro annui. La sindaca, Vittoria Ferdinandi, infatti, lo aveva nominato segretario lo scorso 11 novembre e e con successivo decreto anche responsabile della prevenzione della corruzione (come prevede la legge in materia del 2012). Nella delibera di Giunta viene spiegato che "la soluzione di cui trattasi risponde a specifiche esigenze di funzionalità, razionalizzazione ed efficienza dell’intera struttura, con chiarezza di ruoli e funzioni nel raccordo fra amministrazione e organizzazione e, quindi, fra la funzione di programmazione e quella di gestione, anche per quanto attiene gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi connessi al Pnrr, con risparmio economico rispetto all’assunzione di una ulteriore figura esterna". Infine il giornalista Andrea Baffoni è stato nominato portavoce della sindaca.