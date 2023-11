Nuovo ospedale, passi avanti in Regione. La soddisfazione di Fratelli d’Italia e i dubbi del Pd

TERNI - "La delibera approvata dalla Giunta regionale riguardante il nuovo ospedale Santa Maria di Terni conferma innanzitutto la bontà di quanto stiamo affermando ormai da tempo, ovvero che la città merita di avere un nuovo complesso ospedaliero interamente finanziato con fondi pubblici così come sono stati realizzati tutti gli altri in questa regione. Ciò nonostante, le linee guida inviate agli uffici competenti, tradiscono ancora una certa aleatorietà circa l’effettiva fattibilità dell’opera": lo sostiene il consigliere regionale del Partito democratico Fabio Paparelli. "Riteniamo, infatti - spiega, in una nota della Regione - che la stima di costo stabilita sia ampiamente sottodimensionata rispetto alle reali necessità: 280 milioni di euro per un nosocomio che dovrebbe accogliere tra i 500 e i 600 pazienti è una cifra insufficiente". Soddisfazione da Fratelli d’Italia: "Il passo in avanti della Giunta Tesei sul ruolo strategico del nuovo ospedale Santa Maria di Terni è un passaggio decisivo in vista dello sviluppo del progetto, soprattutto perché delinea il quadro economico e le tempistiche in vista della realizzazione della struttura. Struttura che andrà a integrarsi poi anche con il nuovo ospedale di Narni e Amelia. Fratelli d’Italia da sempre spinge in questa direzione e continuerà a farlo anche tramite il canale diretto con il governo dato dalla presenza del senatore Zaffini, presidente della Commissione Salute in Senato". Così Eleonora Pace, capogruppo regionale di FdI.