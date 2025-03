Nuovi spogliatoi per l’Ellera Calcio. Inaugurazione dopo il restyling

CORCIANO - Si è tenuta sabato primo marzo l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi dell’Ellera Calcio, oggetto di un importante intervento di restyling che ha riguardato l’impianto idrico, i bagni, i pavimenti, i rivestimenti e la tinteggiatura. Un investimento complessivo di circa 40mila euro sostenuto dal Comune di Corciano per migliorare le strutture e garantire ambienti più moderni e funzionali agli atleti e agli appassionati della società sportiva.

Per l’occasione è stata anche svelata una targa in memoria di Paolo Piselli, uno dei soci fondatori e storico presidente dell’Ellera Calcio, figura centrale per la crescita della società e per la diffusione dello sport nel territorio. Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha sottolineato il valore dell’investimento e l’importanza della società sportiva per la comunità, "una soddisfazione ancora più grande – ha aggiunto il primo cittadino – omaggiare oggi Paolo Piselli, storico presidente della società sportiva di Ellera, che con il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità".