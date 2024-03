Nuova segnaletica turistica interattiva

MONTELEONE Un circuito turistico tracciato da una segnaletica interattiva per aumentare l’appeal del borgo e offrire nuovi sevizi ai visitatori.Il progetto nasce dalla collaborazione fra il Comune e la Skylab Studios che aggiunge Monteleone di Orvieto ai 200 Comuni italiani già inseriti in questa iniziativa innovativa. Si tratta di un percorso composto di 14 punti di interesse che inizia dalla Porta Nord, uno dei principali ingressi di epoca medievale, attraversando poi importanti siti culturali del borgo come la Torre dell’Orologio e piazza del Torrione, fino ad arrivare alla chiesa del Santissimo Crocefisso. Su ogni pannello oltre a un testo informativo in italiano e inglese che racconta la storia e alcune curiosità, il visitatore troverà anche un Qr Code che, se inquadrato, permetterà di accedere ad un software contenente le informazioni di tutto il percorso turistico. Grazie a questa piattaforma web, fa notare il Comune, il patrimonio culturale locale sarà disponibile 24 ore su 24 e si potrà anche facilmente accedere ad una serie di informazioni e numeri utili.