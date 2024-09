"Nuova Monteluce ferma. La colpa è tutta del Pd"

PERUGIA – Monta la polemica su Monteluce, dopo le dichiarazioni del consigliere comunale del Pd Federico Maria Phellas secondo cui "Monteluce torna al centro dell’agenda amministrativa dopo 10 anni di oblio e negligenza". Replicano i consiglieri comunali di FdI Mencaglia,Giambartolomei, Pastorelli,Volpi e Befani: "Surreale e grave sostenere che l’amministrazione di centrodestra nelle ultime consiliature ha deliberatamente ostacolato la progettualità e gli interventi già avviati dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra. Una dichiarazione che trascende il ridicolo, un chiaro riferimento al progetto della Nuova Monteluce che, al contrario, ha messo in ginocchio da quasi vent’anni il quartiere e la cui unica e acclarata responsabilità è del suo Partito Democratico. Se per Phellas il lavoro svolto dalle giunte Tesei e Romizi per ripianare un ammanco del Fondo di gestione di 50 milioni e salvare il comparto da un fallimento praticamente certo, saldare i debiti con le imprese costruttrici, concretizzare l’arrivo di nuove realtà ed investitori all’interno del complesso di Monteluce è oblio, beh, allora siamo di fronte a una totale mancanza di basi politiche o semplicemente si è in malafede".