Nuova mensa scolastica. La struttura sorgerà vicino all’ex Convento

La nuova mensa scolastica arriva con i fondi del Pnrr. Si tratta di 890mila euro, a cui si aggiungono 10mila euro di compartecipazione da parte del Comune, necessari per la realizzazione di una nuova struttura per le scuole, inglobata nel terrapieno attualmente utilizzato come parcheggio, al lato dell’ex-Convento di Sant’Agostino, prospiciente la strada che conduce alla centralissima Piazza Unità d’Italia. Il progetto accolto prevede la realizzazione di uno spazio refettorio di 371 metri quadrati su un unico livello dedicato esclusivamente alle attività di ristorazione. L’edificio, che sorgerà su un terreno comunale già urbanizzato e destinato ad usi scolastici, sarà dotato di cucina professionale, dispensa, ampio refettorio e tutti i servizi igienici necessari.

"Le soluzioni progettuali adottate – spiega l’amministrazione - sono frutto di un’attenta analisi delle caratteristiche urbanistiche, geomorfologiche e ambientali del sito e assicurano la piena funzionalità dell’opera, rispettando al contempo i vincoli imposti dalle normative tecniche, igienico-sanitarie e paesaggistiche. In particolare, sono state privilegiate soluzioni costruttive all’avanguardia e sostenibili".

"Questo progetto è l’ulteriore testimonianza dell’attenzione che questa amministrazione ha per le scuole cittadine – commenta il sindaco Fausto Risini - Città della Pieve ha scuole di livello che attraggono studenti anche dai paesi vicini. Lavoriamo affinché gli edifici che le ospitano siano il più funzionali possibile rispetto alle nuove esigenze della didattica e a quelle di una socialità inclusiva e di qualità. Prosegue, inoltre, il lavoro con la Regione Umbria e il Ministero dell’Istruzione per l’ottenimento delle risorse necessarie al rifacimento dell’edificio della scuola primaria. Nel frattempo, i lavori di adeguamento della struttura di Sant’Agostino, come edificio ospitante transitorio, sono già in corso e termineranno entro il termine che era stato previsto. Intanto un altro tesoretto è in arrivo a Città della Pieve grazie all’attenzione mostrata dall’amministrazione comunale verso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza".