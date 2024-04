GUBBIO – È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova ciclovia Fossato di Vico- Umbertide che toccherà, ovviamente, anche Gubbio. I lavori, effettuati sul tracciato dell’ex ferrovia che collegava le due città umbre, hanno conosciuto diverse difficoltà, a partire dalla pandemia di covid che ha comportato un allungamento dei tempi e un aumento dei prezzi, rendendo necessarie l’utilizzo di varianti in corso d’opera rispetto al progetto originale. L’appuntamento è alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, a Gubbio, dove verranno illustrati tutti i dettagli del progetto, finanziato dalla Regione Umbria e dalla Fondazione Perugia. In seguito ci si sposterà direttamente presso la ciclovia per l’inaugurazione. Il recupero dell’ex ferrovia – che ha funzionato dal 1887 al 18 giugno 1944 – costituisce una grande opportunità economica in grado di creare un rilevante indotto turistico legato al ’turismo lento’.