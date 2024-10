Nuova casa dell’acqua. E nel 2025 arrivano altri cinque impianti

Entrerà in funzione a breve la nuova Casa dell’acqua di Colle Umberto, il 76esimo impianto in gestione a Umbra Acque nel territorio della provincia di Perugia e il 14esimo nel capoluogo. E’ la prima ‘fontanella’ attivata con la neo Giunta della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini (foto). La struttura di Colle Umberto si trova nell’area parcheggio di fronte il plesso scolastico e distribuirà acqua naturale e gassata al costo di 5 centesimi per litro e mezzo. Accetta sia contanti che la chiavetta.