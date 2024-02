Novanta coppie festeggiano le nozze d’oro in Basilica

TERNI - Gioia e commozione ieri nella Basilica di San Valentino dove è stata celebrata la festa dei 50 anni di matrimonio presieduta da monsignor Emilio Nappa, segretario aggiunto del Dicastero per l’evangelizzazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Ha concelebrato il parroco di San Valentino, padre Johnson Perumittath.Circa 90 coppie provenienti da Terni e provincia, dall’Umbria, dal Lazio, accompagnati dai figli e nipoti, hanno rinnovato davanti all’urna di San Valentino, patrono di Terni e dell’amore, gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio. Tra loro anche coppie che festeggiano i 60 anni di matrimonio, e due coppie che festeggiano i 25 anni di matrimonio e che non sono intervenute alla celebrazione di domenica scorsa. La festa delle nozze d’oro è una delle celebrazioni più sentite e particolari, che da oltre venti anni vengono proposte in occasione della festa del patrono degli innamorati San Valentino, per sottolineare il valore dell’amore sponsale e familiare.