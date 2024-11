“Notte nazionale del liceo“, oggi l’anteprima del classico Frezzi

FOLIGNO Appuntamento oggi per l’anteprima dell’ 11esima edizione della “Notte nazionale del liceo“, alla quale parteciperà il liceo classico Frezzi – Beata Angela. Infatti la Rete, oltre al consueto appuntamento primaverile che si terrà il 4 aprile, ha organizzato l’anteprima. Si parte alle 16 quando si apriranno le porte della sede Frezzi (Classico e Linguistico) e della sede Beata Angela (Economico Sociale, Made in Italy e Scienze Umane) per consentire l’uscita degli studenti portandoli in Piazza della Repubblica e a Palazzo Trinci per un pomeriggio dedicato all’amore, in tutte le sue sfumature, con un titolo alquanto evocativo: ‘Dolceamaro invincibile amore’. Sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, l’evento del “Frezzi – Beata Angela“ si caratterizzerà per le performances di danza, teatro, poesia, musica, spettacolo che vedrà impegnati gli studenti di tutti gli indirizzi con scelte caratterizzanti e specifiche del percorso di studio.