Note d’autore, torna il concorso per i giovani talenti

Per i talenti del futuro torna il Concorso “San Lorenzo di Montenero”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica in collaborazione con il Conservatorio “Morlacchi”: questa settima edizione è dedicata agli strumenti a fiato, e si terrà, come sempre, nella suggestiva villa di San Lorenzo di Montenero nell’area del monte Tezio: oggi alle 18 ci sono le eliminatorie con esibizione dei partecipanti e selezione, domenica 15 giugno, alla stessa ora, il concerto dei vincitori, in due appuntamenti aperti al pubblico con biglietti su perugiamusicaclassica.com.

Oggi si esibiranno così Marco Alberti, al corno, Alice Morosi, al flauto, Alessia Katrin Popescu, al saxofono (tutti accompagnati al pianoforte da Matteo Canalicchio), Mattia Rellini, al clarinetto, Elisa Costantini, al clarinetto (insieme a Raul Patrick Maritean al pianoforte), e Cristian Torzuoli, saxofono (insieme alla pianista Chiara Biagioli).

Il concorso è nato nel 2018 su impulso di Giovanni Barcaccia, grande appassionato di musica e storico abbonato degli Amici della Musica di Perugia, che mise a disposizione un generoso sostegno economico e la sua splendida dimora. Nelle precedenti edizioni il concorso è stato vinto da Na Qu, pianoforte, Sayako Obori, violino e John Meshreky, violoncello nel 2018, seguiti nel 2019 dal soprano Risa Minakata e dalla pianista Liù Kang, nel 2021 dal pianista Alessandro Mennini, nel 2022 dal baritono Matteo Mencarelli, nel 2023 dal duo formato da Francesca Panzolini, flauto, e Alessio Sinagra, pianoforte e nel 2024, dal pianista Fulvio Nicolosi (nella foto).