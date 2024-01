“Note Barocche“ debutta all’Auditorium Marianum. Geni a confronto per il primo appuntamento

E’ pronta al debutto una nuova associazione musicale: “Note Barocche“ fondata e presieduta da Francesco Fornari, un giovane batterista e appassionato di musica che spazia dal jazz al barocco, pronto a lanciare una nuova realtà culturale per promuovere e valorizzare la musica classica, in particolare quella barocca. L’esordio è atteso per questa domenica, 7 gennaio, alle 18 con un concerto che si terrà all’Auditorium Marianum dell’istituto musicale diocesano “Girolamo Frescobaldi” in Corso Cavour, nell’ambito della stagione invernale de “I concerti dell’Auditorium Marianum” promossa da Guido Arbonelli.

Il concerto di “Note Barocche“ si chiama “Handel e Vivaldi: il genio a confronto” e vedrà all’opera tre apprezzate artiste: il mezzo soprano Manuela Molinelli (nella foto), Sara Montani al violino barocco e Ilaria Macedonio al clavicembalo. Saranno eseguite arie dei due grandi compositori, principali esponenti del barocco europeo e che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita della musica barocca, in Italia e all’estero. Sempre a gennaio la stagione dell’Auditorium Marianum propone altri tre concerti: domenica 14 sempre alle 18 “Il Sudamerica classico!!“ con Mariano Sebastian Laurino al clarinetto e Lilia Sofia Vieri al pianoforte. E per l’intera giornata ci sarà l’esposizione di accessori per clarinetto. Quindi sabato 20 alle 18 è in cartellone un incontro tra le arti: “Pietro mio“, romanzo e musica con l’autrice Mariangela Menghini, la pianista Donatella Carlotti e il relatore Giannermete Romani. Infine domenica 28 “Atmosfere impressioniste“ con l’omaggio a Debussy e Ravel della pianista Marcella Scarponi. Dopo il debutto di domenica l’attività di “Note Barocche“ proseguirà con altri concerti come quello di metà marzo alla Sala dei Notari su opere di Pergolesi, con la collaborazione della Orchestra Lirica Umbra di Manuela Molinelli.