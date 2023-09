Maestra per un giorno: nonna Imelda, diplomata a 90 anni, è salita in cattedra

Città di Castello (Perugia), 13 settembre 2023 - In cattedra per un giorno e con il secondo sogno della vita che si realizza: dopo il diploma di maturità preso a 90 anni, Imelda Starnini è entrata in classe da maestra alla elementare di Userna di Città di Castello e ha augurato buon anno scolastico a tutti gli studenti.

Fresca di diploma, 76/100, conquistato lo scorso luglio all'Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello, questa mattina, accompagnata dalla figlia, Sara Mercatelli, si è presentata puntuale al suono della campanella nella scuola riqualificata completamente grazie al finanziamento ricevuto dal ministero e scelta dal sindaco Luca Secondi e dall'assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Carletti, per inaugurare l'anno scolastico.

Era stato proprio il sindaco, nel corso della cerimonia di conferimento di una targa ufficiale alla signora Imelda, dopo il diploma di maturità, ad invitarla a presiedere l'avvio del nuovo anno scolastico. "Un'emozione fortissima, forse ancora maggiore di quella che ho provato quando ho sostenuto l'esame di maturità mi raccomando - ha detto ai bambini - studiate, leggete e seguite sempre con attenzione le lezioni, le vostre maestre. La scuola dopo la famiglia è la cosa più importante della vita, da qui uscirete, donne e uomini più forti, capaci di affrontare il futuro".

"Il suo esempio è un prezioso stimolo per i giovani, affinché possano coltivare l'amore per il sapere che non ha età, né tempi giusti, perché è sempre il tempo del sapere", aveva scritto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, in una lettera indirizzata al dirigente scolastico dell'Istituto San Francesco di Sales, Simone Polchi, lo scorso luglio. "Un orgoglio per le nostre comunità - hanno sottolineato sindaco ed assessore - che non dimenticheremo e che sarà un punto di riferimento per tutti noi. Grazie Imelda". Il dirigente del secondo circolo didattico, Simone Casucci, ha consegnato alla nuova maestra un attestato di pubblica benemerenza, "per aver dimostrato che non esistono barriere temporali per l'apprendimento durante tutto il corso della vita".