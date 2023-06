Nonna Imelda ha terminato gli esami di Maturità. Il sogno di fare la maestra si avvicina

Città di Castello (Pg), 29 giugno 2023 - Nonna Imelda ha terminato la Maturità. Dopo le due prove scritte oggi è stato il turno degli orali. Questa mattina, Imelda Starnini, 90 anni di Città di Castello, aspirante maestra da una vita è uscita con il sorriso sulle labbra dall'aula dell'Istituto San Francesco di Sales è iscritta come esterna per l'esame di Stato ad indirizzo Socio-Psico-Pedagogico. La stessa aula dove ha sostenuto la prima e seconda prova scritta di Italiano e Scienze Umane.

Oggi l'orale, un colloquio incentrato sulle conoscenze acquisite durante l'anno e sulle scelte future.

"Grazie a Dio e a tutti voi che avete saputo indirizzarmi con impegno pianificato e consapevole verso la realizzazione di questo mio grande desiderio, i sogni arricchiscono il significato della vita a qualunque età. Grazie di cuore", ha commentato Imelda ad esame concluso, rivolgendo un pensiero speciale al presidente della Repubblica: "Il presidente Mattarella è il nostro faro, riferimento per tutti ed in particolare dei giovani che ama tanto, a cui spesso lancia messaggi positivi come me nel mio piccolo oggi, umilmente con questo passaggio della mia vita".

Ora per Imelda si preannuncia un meritato riposo in famiglia, con i figli Sara e Luca, i nipoti, Chiara, Samuele, Leonardo e il bisnipote Lorenzo, in attesa dell'uscita dei "quadri", la prossima settimana, per capire se il sogno di una vita sarà diventato realtà. "Sono serena e come sempre è accaduto nella mia vita, convinta che gli ostacoli sono fatti per essere superati e spero con l'aiuto di Dio ed impegno che ho messo di essere riuscita a superare anche questo", ha aggiunto ancora Imelda aspirante "maestra".

Di "giornata speciale da scrivere nella storia della scuola, fatta di esempi di vita vissuta, concreti, di umanità' unica", parlano le istituzioni locali, rappresentate dai sindaci di Città di Castello e San Giustino, Luca Secondi e Paolo Fratini, anche attraverso gli assessori alle Politiche Scolastiche dei due comuni limitrofi, Letizia Guerri e Milena Crispoltoni: "Una bellissima pagina per la scuola, per la comunità locale e nazionale ma soprattutto per i giovani, un orgoglio per le nostre città".