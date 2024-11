“Non è amore“, il teatro in scena contro la violenza alle donne

PERUGIA – "Non c’è tempo da tempo, bisogna avviare azioni concrete di contrasto alla violenza che vede vittime le donne". Con queste parole della presidente del Centro per le Pari Opportunità, Caterina Grechi, è stato presentato ieri lo spettacolo teatrale “Non è amore“ che segna l’evento di punta della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in una regione come l’Umbria che si trova al dodicesima posto nella classifica annuale per numero di femminicidi.

Prodotto da Athanor Eventi, il monologo è interpretato dall’attrice Cristina Caldani con regia e drammaturgia di Stefano Porri e va in scena sabato 23 novembre alle 21 al Secci di Terni, domenica 24 alle 17 all’Auditorium San Domenico di Foligno e lunedì 25 alle 21.30 alla Sala dei Notari. Gli incassi saranno devoluti al Centro Anti Violenza delle tre città, "per sostenere le donne che trovano il coraggio di uscire dai loro inferni" si è detto ieri. "E’ un teatro che deve far riflettere e creare dibattito – ha sottolineato l’autore Porri –, ’Non è Amore’ elabora la sua drammaturgia intorno a quattro storie di violenza sulle donne, realmente accadute in Umbria, scelte e raccontate dall’attrice Cristina Caldani in collaborazione con i Cav della regione".

L’allestimento si avvale di un sistema di videoproiezione, con un disegnatore in dialogo con le parole fino al suo ingresso in scena. "Lo spettacolo – ha spiegato poi la protagonista – parte da una ricerca profonda di tutte le vittime dal ‘75 ad oggi in Umbria. Vedendo che la situazione non migliorava ci siamo detti di fare qualcosa". I biglietti sono in vendita su TicketOne e TicketItalia, info al 347.6721959.

Sofia Coletti