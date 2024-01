"Non ci sarà nessun nuovo ospedale di Terni"

TERNI "Non ci sarà nessun nuovo ospedale". Per il consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli, "a seguito della recente visita della presidente della Regione, Donatella Tesei al Santa Maria, oltre che in base a quanto, lei stessa, ha scritto sulle sue pagine social, par di capire con tutta evidenza che non ci sarà alcun nuovo ospedale a Terni". "Si legge infatti a chiare note - spiega Paparelli - che nella testa della Giunta regionale si palesa un ‘progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’attuale ospedale di Terni’, altro che un nuovo e moderno ospedale. Una ristrutturazione ed un ampiamento dell’attuale struttura non danno vita, come promesso, ad un nuovo ospedale all’altezza della sfida di una sanità pubblica competitiva. Poi Tesei ha aggiunto: ‘Ho voluto focalizzarmi sulla nuova viabilità, parcheggi e valutazioni delle aree valorizzate, di demolizione e di nuova edificazione’. Quindi invece di avere un nuovo ospedale, più moderno ed efficiente, collocato nei pressi delle grandi vie di comunicazione, i ternani si dovranno accontentare, se passasse questa idea, di un’operazione di restyling".