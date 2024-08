Noi Moderati scalda i motori: ecco chi ci sarà

Adesso è ufficiale: ‘Noi Moderati’ correrà alle prossime regionali a sostegno del candidato di centrodestra e lo farà con una lista dal nome emblematico ‘Noi Moderati - Civici per l’Umbria’ che vedrà impegnati anche tantissimi amministratori ed ex amministratori civici, insieme per costruire. A farlo sapere Luca Briziarelli, responsabile organizzativo regionale che per ‘Noi Moderati’ ha il compito di costruire la lista in vista dell’imminente campagna elettorale. Presenti, oltre ai vertici del partito (Gianni Dionigi, commissario regionale, Renzo Baldoni, commissario provinciale di Perugia, e Francesco Meloni Cecconi, commissario provinciale di Terni oltre all’onorevole Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti locali, e l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale, a testimonianza dell’attenzione del partito per l’Umbria), tanti personaggi della politica umbra e possibili candidati. Oltre a Michele Toniaccini, che sarà il punto di riferimento dei Civici che aderiranno al progetto e che costituiranno l’associazione ‘Civici e Moderati per l’Umbria’, erano presenti tra gli altri Leonardo Varasano ed Edi Cicchi, assessori della giunta Romizi, e Massimo Pici, consigliere a Perugia nella precedente consiliatura, Daniela Brugnossi, fino a giugno sindaco di Monte Castello di Vibio, Francesca Caproni, un passato da amministratore a Panicale e attualmente direttore del Gal Trasimeno Orvietano, Werter Grasselli, già vicesindaco a Valfabbrica, Enzo Morbidini, vicesindaco a Torgiano nella giunta Nasini, numerosi consiglieri comunali in carica tra cui Pietro Baldassarri di Collazzone, Laura Fuccelli e Anna Mancini di Deruta.