"No al patrocinio"

"Una manifestazione da organizzarsi nei prossimi giorni, insieme alla comunità ucraina, a Foligno". L’invito è di Foligno24, la compagine centrista, dopo la bufera sul patrocinio concesso dal Comune al film “Il testimone“ ritenuto ‘filorusso’ dalla comunità ucraina. Foligno24 "ritiene che sia estremamente grave che la Giunta comunale abbia concesso il patrocinio del Comune di Foligno alla proiezione del film. Tale opera, di volgare propaganda, finanziata direttamente dal governo russo, contiene distorsioni e falsificazioni sulla guerra in Ucraina ed è permeata di un forte ed evidente antisemitismo. Chiediamo con forza che il patrocinio venga ritirato e che non venga concesso nessun locale di proprietà comunale per la sua proiezione. In caso contrario, l’immagine della città di Foligno ne risulterebbe gravemente danneggiata e la responsabilità politica ricadrebbe interamente sul sindaco e sulla Giunta comunale". "Invitiamo le altre forze politiche e sociali - continua Foligno 24 – a partecipare ad una manifestazione da organizzarsi nei prossimi giorni, insieme alla comunità ucraina in città". L’appuntamento è già stato fissato sul calendario e sarebbe proprio il prossimo 25 febbraio, alle 15, in piazza Matteotti. La comunità ucraina ha già duramente contestato il patrocincio.