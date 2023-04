Nicola Pesaresi Il ventriloquo star conquista “I soliti ignoti“

Grande successo per Nicola Pesaresi (nella foto), il ventriloquo folignate che domenica ha conquistato il pubblico di Rai1 con la sua partecipazione a “I soliti ignoti” condotto da Amadeus. Nella puntata di Pasqua, Nicola si è presentato con il Gorilla Cesare in una performance giocata con tempi comici perfetti. Il ventriloquio ha portato l’Umbria in prima serata con il suo estro, il suo talento e la sua tecnica, dopo essersi già imposto in altri programmi, come “I soliti ignoti”, dove era già stato nel 2019 con la scimmietta Isotta, “Tu si que vales”, “Italia’s got Talent”. E’ il ventriloquo italiano più seguito sui social, con oltre 300mila follower su Tik Tok dove propone contenuti originali quasi quotidianamente. "La tv è sempre e comunque un passaggio importante – racconta – perché mi da modo di far entrare gli spettatori nel mio mondo un po’ folle, anche se i tempi televisivi spesso sono limitanti". Nicola è già al lavoro per altri progetti ambiziosi soprattutto in teatro. E’ infatti figlio d’arte, visto che il padre Claudio è attore e regista con grandi successi nazionali con la Compagnia Al Castello.