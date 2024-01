"Nessun ampliamento della discarica". Soddisfatto il sindaco

ORVIETO - Niente più timori per gli ipotizzati ampliamenti della discarica Le Crete che erano stati spesso paventati nel passato. Il sindaco Roberta Tardani si dice soddisfatta e rassicurata per il nuovo piano regionale dei rifiuti. Lo ha detto rispondendo alla richiesta dell’ex sindaco Giuseppe Germani in merito alla posizione del Comune sulla futura realizzazione di un termovalorizzatore. "Innanzitutto – dice Tardani – esprimo soddisfazione per l’approvazione di un piano dei rifiuti che definisce residuale l’utilizzo delle discariche e finalmente individua una chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso la termovalorizzazione. Da febbraio partirá l’iter e a marzo sarà Auri a indire la manifestazione di interesse per l’individuazione del sito, poi si procederà alla gara per la realizzazione in project financing del termovalorizzatore che sarà attivo dal 2028. Dopo le manifestazioni di interesse dunque capiremo quali saranno i Comuni e i soggetti gestori interessati. Con il nuovo piano dei rifiuti nella nostra discarica arriverà solo il residuo di quello che verrà prodotto. Ringrazio il governo regionale".