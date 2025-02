Neodiplomata e subito assunta. L’Umbragroup fa sognare Alessia

Diplomata e assunta poco dopo. Fresca di diploma, un cento tondo tondo alla maturità, Alessia Zapponi, che vent’anni li ha compiuti solo lo scorso 16 dicembre, è la più giovane tra gli oltre ottocento dipendenti dell’Umbragroup, l’azienda locale che opera nel mercato aerospaziale. La giovane folignate, dopo sei mesi di stage, è stata infatti assunta a inizio gennaio dalla casa-madre del gruppo, tra i principali player del mercato aeronautico ed industriale con un fatturato che supera i 260 milioni di euro. La ventenne è stata selezionata tra i diplomati con il massimo dei voti dell’Istituto Tecnico Economico Aeronautico ‘F. Scarpellini’ di Foligno e assegnata al reparto IT (Information Thecnology) di cui è, in mezzo a quattordici colleghi tutti uomini, la prima e sola quota rosa.

"E’ una grande soddisfazione constatare come l’alta qualità dei nostri corsi scolastici assicuri la possibilità ai diplomati meritevoli di ottenere subito un posto di lavoro coerente con il titolo di studio conseguito", commenta la preside Federica Ferretti, alla guida dell’Istituto di via Menotti. "Grazie a un contatto continuo con le imprese del territorio – prosegue la dirigente scolastica – la nostra scuola garantisce la formazione di figure specializzate aderenti alle richieste del mercato del lavoro".

"Sono felice di essere stata scelta da un’azienda così importante e prestigiosa e di essere entrata a far parte, stabilmente da circa venti giorni, della grande famiglia Umbragroup, un’impresa che pone la relazione umana alla base di ogni business", sottolinea Alessia. "Il primo stipendio? – continua la giovanissima neoassunta – Lo darò quasi per intero ai mei genitori che mi hanno anticipato il denaro per l’acquisto della mia prima auto".

"Il nostro impegno è sempre stato rivolto alle persone, il vero e inestimabile valore della nostra azienda", afferma la manager Beatrice Baldaccini, chief people e brand officer di Umbragroup, che aggiunge: "Investiamo costantemente nei giovani talenti, che consideriamo una leva strategica fondamentale per il nostro successo e a cui offriamo reali opportunità di crescita professionale, convinti che il loro sviluppo sia la chiave per il futuro della nostra organizzazione e per la costruzione di un domani migliore e più sostenibile".