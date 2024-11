Nello stadio di Pontenaia sarà rifatta la pista di atletica

TODI – Tempi felici per l’atletica tuderte che, forte di alcuni successi ottenuti a livello nazionale con i suoi giovani atleti, potrà ora godere di un finanziamento di 100 mila euro che permetterà importanti lavori alla pista di atletica in località Pontenaia. Il finanziamento regionale è stato ufficializzato con la pubblicazione sul Bur Umbria n. 57 del 6 novembre a valere sulle risorse del programma per l’impiantistica sportiva, importo che sarà integrato con fondi del bilancio comunale a favore della manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’impianto. I fondi permetteranno, infatti, di dare corso ad alcuni adeguamenti programmati in particolare nella palazzina servizi e nella pista stessa. "Questa è una gran bella notizia per noi e per tutta la comunità – afferma Matteo Natili dell’Associazione Uisport Avis Todi che gestisce il campo – finalmente dopo tanti anni di incuria la pista di atletica pian piano sta tornando ad essere centrale nello sport tuderte e accogliente anche nei servizi". I lavori potranno essere effettuati all’inizio del 2025, mentre sono pronti a partire, sempre in tema di impiantistica sportiva, quelli per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione dell’impianto sportivo - campo di calcio "Lucio Luchetti" di Pantalla, che nel 2023 era già stato oggetto di un altro importante intervento di riqualificazione ed efficientamento della palazzina spogliatoi per un importo di circa 150 mila euro.

s.f.