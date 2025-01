Nel mirino parchi cittadini e aree verdi

Festività sicure con i controlli disposti dal questore che hanno ulteriormente rafforzato il dispositivo di monitoraggio del territorio. Con particolare attenzione, in questi giorni di festa e scuole chiuse, ai parchi e alle aree verdi di Perugia. E, in questa attività specifica, il personale della questura ha potuto contare anche sugli agenti del Reparto a cavallo della Polizia. L’obiettivo è stato garantire una presenza più prossima ed efficace nelle aree maggiormente a rischio per i cosiddetti reati predatori, i furti ed episodi di microcriminalità.

I due equipaggi a cavallo, provenienti dalla questura di Firenze, sono arrivati a Perugia lo scorso 29 dicembre e, spiega la questura, affiancheranno il personale delle Volanti nei servizi di controllo del territorio nei parchi cittadini, nello specifico nel parco Chico Mendez e al percorso verde Leonardo Cenci - fino al prossimo 5 gennaio. Sono stati intensificati, inoltre, i controlli delle aree caratterizzate da un maggiore afflusso di giovani, come le discoteche e i locali notturni in tutta la provincia, spesso luogo di liti e di eventi che destano allarme sociale e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Di fondamentale importanza, viene ribadito dalla questura, anche il controllo degli esercizi pubblici "con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e quelle che riguardano il rispetto dei limiti di emissione sonora".