Negozi che vanno e attività che riaprono. Ma il saldo è in rosso

Alle cessate attività di via Fani, una per tutte la chiusura di Carpano, per fortuna fanno da contraltare due nuove aperture. Si tratta del negozio di accessori e gioielli “Vestopazzo“, che ha inaugurato proprio in questi giorni, e dell’altra attività accanto “Ebarrito“ che produce borse e scarpe in pelle completamente artigianali e realizzate nel rispetto dell’ambiente. Intanto però, i locali della boutique Carpano cercano nuovi contenuti, così come gli spazi vicini all’edicola dove c’era un piccolo negozio che vendeva firme vintage.