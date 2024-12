“Natale in Danza“, gran finale di Spoleto Stage. I talenti delle scuole protagonisti al Nuovo Menotti

Entra oggi nel vivo al Teatro Nuovo Menotti “Spoleto Stage“, l’evento coreutico aperto a tutte le scuole di danza e a tutti gli stili che mette a disposizione di giovani danzatori la professionalità e la passione di cinque docenti di grande esperienza e talento: Sabrina Brazzo, Andrea Volpintesta, Ermanno Sbezzo, Sasha Riva, Olga Birukova con lezioni di classico e contemporaneo, suddivise in principianti, intermedio e avanzato, laboratori coreografici, momenti di approfondimento one to one.

La rassegna è entrata di diritto nel cartellone degli eventi di fine anno spoletino grande allo spettacolo finale, “Natale in Danza“, con le scuole di danza italiane che si esibiranno sul palco del Menotti domani dalle 18. Ad aprire lo spettacolo “Oda Dance Company che in anteprima presenterà “27”, nuova creazione della compagnia protagonista nel panorama della danza contemporanea italiana.

Sul palco del Nuovo anche “Nebbia”, pezzo di Debora Renzi che a gennaio lancerà la seconda edizione di “Piuma”, un progetto formativo di ricerca per danzatori che vogliono approfondire le capacità espressive e di ricerca. Ad esibirsi ci saranno poi altre scuole che operano nel Centro Italia mentre Spoleto sarà rappresentata da due apprezzate artiste: Sara Libori e Arianna De Angelis Marocco.

La Fondazione Formazione Danza e Spettacolo (scuola di danza professionale che collabora da anni con l’Opera Carlo Felice di Genova come corpo di ballo) presenta 4 coreografie: ’Valzer dei fiori’ dal balletto Lo schiaccianoci, ’Tarantella’ dal Balletto il Lago dei Cigni, ’Klumpas’ danza folkloristica lituana e ’Jota’ danza tradizionale aragonese.

Organizza la Fondazione Fordance che in primavera riporterà a Spoleto la Settimana Internazionale della Danza, i biglietti per “Natale in Danza“ sono disponibili domani al botteghino del teatro.