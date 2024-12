Natale Biancorosso: entusiasmo e passione alla cena dei tifosi del Perugia Club

Quasi quattrocento tifosi hanno festeggiato il Natale Biancorosso. Grande entusiasmo e partecipazione, con selfie, autografi e la lotteria, alla cena dei tifosi in occasione del tradizionale appuntamento organizzato dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club, ospitato dal ristorante Il Battibecco.

Una serata che ha riscaldato i cuori della squadra biancorossa, dello staff tecnico e anche della società al gran completo che hanno toccato con mano la passione dei presenti. È stato un appuntamento per rinnovare la passione per i colori biancorossi "a prescindere dalla posizione in classifica e dai risultati", come dicono i tifosi presenti e anche per festeggiare i cinquanta anni del Centro di Coordinamento dei Perugia Club.

Grande festa al presidente Faroni che ha voluto ringraziare con parole cariche di affetto. "È molto difficile venire da così lontano e non emozionarsi per tutto l’affetto e l’amore che si vive nel club. Vengo da un paese molto calcistico, con molta passione ma ciò che voi sentite per il Perugia è davvero emozionante. Farò tutto il possibile per rendervi felici, stiamo lavorando e lavoreremo molto duramente, con molte persone, per crescere e arrivare dove tutti vogliamo. Non sarà una cosa che avverrà da un giorno all’altro, tutta questa squadra e questo gruppo stanno dando il massimo per raggiungere l’obiettivo. Vi ringrazio tanto per l’affetto, per continuare a venire allo stadio a tifare e a pensare al Perugia tutto il giorno. Da parte nostra daremo tutto affinché si possa costruire insieme un Perugia in serie A. Grazie mille a tutti, buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Un grande abbraccio con tutto il mio cuore".

Esprime soddisfazione il presidente del Coordinamento, Trampolini. "Siamo andati oltre le più rosee aspettative nella partecipazione – ha spiegato a nome dei club affiliati -, speriamo che ora la squadra ci aiuti". Presente anche l’assessore Vossi. "Una piacevole emozione – ha commentato – , come amministrazione siamo vicini a questa società, al contempo saremo sempre vigili e controlleremo sempre l’operato di chi porta il marchio Perugia".