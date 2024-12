Natale al Lyrick: Musical e Gospel con Peter Pan e Altri Spettacoli

Un viaggio al ritmo del musical verso l’Isola che non c’è. La stagione del Lyrick organizzata da ZonaFranca apre la programmazione delle feste di Natale con un poker di spettacoli nel segno del musical, del gospel, della creatività e della danza. Si comincia con “Peter Pan“ (nelle foto), uno dei musical più amati dal pubblico, questa sera e domani alle 21.15.

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e la colonna sonora firmata da Edoardo Bennato, lo spettacolo, presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, è un successo lungo 18 anni. Dal debutto del 2006 ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 1000 repliche e premi di grande prestigio. Cuore pulsante dello show è la sua colonna sonora che si immerge nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Bennato tratte dal mitico album del 1980 “Sono solo canzonette“ insieme ad altri brani come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” e celeberrima “L’isola che non c’è” riarrangiati per l’occasione dallo stesso cantautore che ha anche inserito l’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”. Ad arricchire il musical, che si presenta con un nuovo cast di oltre trenta performer, ci sono gli effetti speciali come il volo di Peter Pan, le tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le scenografie che ricreano la cameretta di Wendy, Michael e John, la nave di Capitan Uncino e il rifugio dei Bambini Sperduti, i costumi in stile cartoon.

E ancora, sabato 21 si prosegue con “Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers“, con i migliori talenti del gospel internazionale, in un accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde: in scena alle 21.15 il gruppo proporrà arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo e i temi tradizionali nelle versioni più amate dal grande pubblico. Quindi, domenica 29 dicembre alle 17 spazio “The living paper Cartoon” di Ennio Marchetti che attraverso i suoi fantastici costumi di carta dà vita a celebri personaggi in uno spettacolo che unisce musica, teatro e creatività. La sera dopo, lunedì 30 alle 21.15, l’anno si chiude in bellezza con “Il lago dei Cigni” del Russian Classical Ballet, icona dei balletti classici ottocenteschi, su musiche di Ciajkovskij, coreografie di Marius Petipa, costumi e direzione artistica di Evgeniya Bespalova.

Per tutti, prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne.

Sofia Coletti