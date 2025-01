Natale 2024. La cerimonia di chiusura

CASTIGLIONE DEL LAGO - Grande cerimonia di chiusura per il Natale di Castiglione del Lago, di cui è atteso un bilancio con numeri record. Intanto sono state numerose le istituzioni che hanno voluto prendere parte alla cerimonia conclusiva della manifestazione che anche quest’anno è riuscita ad attrarre al Trasimeno migliaia di visitatori da tutta Italia. In particolare sono intervenuti la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’assessore regionale Simona Meloni e il consigliere regionale Cristian Betti. Ad accompagnarli il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, il presidente dell’associazione organizzatrice Eventi Castiglione del Lago, Marco Cecchetti, volontari e rappresentanti di altre realtà associative del territorio, tra cui Avis e Misericordia. Burico ha ringraziato le istituzioni regionali "per la loro presenza e attenzione al territorio" e il presidente di Eventi e i volontari "che hanno contribuito".