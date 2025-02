Nasconde droga in corpo, arrestato dalla polizia

Nasconde eroina in corpo, arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile, diretti dal vice questore Marco Colurci, durante un controllo di routine hanno notato un’auto con a bordo un uomo e una donna. Da subito i due hanno cominciato a mostrare nervosismo e a fornire indicazioni non veritiere agli agenti, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito, perquisendo l’auto. Sotto il sedile del passeggero gli uomoni della questura hanno trovato un involucro con una sostanza che, a seguito delle analisi della polizia scientifica, è risultata essere un oppiaceo ed è stata sequestrata. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione dei due. Qui, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri involucri di sostanza stupefacente e solo a questo punto l’uomo ha confessato di aver nascosto nel suo canale rettale degli involucri di eroina, suddivisi in ovuli pronti per essere commercializzati, del peso di circa 10 grammi l’uno. L’uomo, con precedenti di polizia e privo di qualsiasi attività lavorativa, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo sottoposto alla convalida dell’arresto è stato ora ai domiciliari in attesa del processo.