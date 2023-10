Nasce “L’Aura“ "L’impegno verso le donne. Siamo qui per promuovere la prevenzione"

In concomitanza con la “Giornata Internazionale contro il cancro al seno“ nasce “L’Aura“ a sette mesi esatti dalla scomparsa di Laura Buco, per realizzare quella che era una sua volontà. L’associazione, infatti, ha come finalità quella di accrescere la sensibilizzazione e l’informazione sul tumore al seno, soprattutto delle donne in età fertile e in gravidanza, promuovere la prevenzione e favorire quanto più possibile una diagnosi precoce della malattia, al fine di incrementare la curabilità della patologia stessa e permettere alle pazienti una migliore qualità della vita post cure. L’associazione intende anche rendere attivo e concreto un supporto a cure e trattamenti oncologici, alla ricerca contro il cancro al seno, impegnarsi per portare il tema del tumore al seno nelle donne giovani, in età fertile e in gravidanza, all’attenzione dei tavoli istituzionali a ogni livello. Come risulta da recenti ricerche in questo ambito, infatti, il 20% delle donne colpite da tumore al seno nel nostro Paese ha meno di 40 anni, mentre la percentuale di giovani tra i 25 e i 44 anni a cui viene diagnosticato un cancro al seno è cresciuta del 29% negli ultimi sei anni, in Italia. Gli obiettivi, le attività e le motivazioni dell’associazione sono state presentate nell’ambito di una conferenza stampa che si è tenuta alla sala della Vaccara. Presenti, insieme ai familiari e ai tanti amici di Laura, i soci fondatori dell’associazione: Alessio Bevilacqua, marito di Laura, il sindaco Andrea Romizi, di cui Laura, oltre che amica, era anche portavoce, Elena Baglioni, Tatiana Cirimbilli, Daniela Settimi, Cristian Cecchetti e Maria Luisa Lucchesi. Nel Comitato Scientifico: la senologa Silvia Aiuti, il professor Saverio Arena (Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria della Misericordia), il dottor Alessio Sgrelli.