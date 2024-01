Narni in aiuto a Terni

Firmato l’accordo per l’integrazione funzionale tra l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e l’ospedale di Narni. L’ intesa, spiega la Regione, nasce per decongestionare l’ospedale Santa Maria e prevede la possibilità di ricovero da parte del reparto di medicina generale dell’ospedale di Narni dei pazienti provenienti dal pronto soccorso di Terni. La disponibilità dei posti letto del reparto di medicina e di chirurgia della struttura narnese verrà modulata a seconda delle rispettive esigenze. Vengono resi disponibili fino a 35 posti letto per area internistica. Al fine di assicurare un afflusso regolare e disciplinato dei pazienti è previsto, in questa fase di emergenza, un unico punto di gestione dei ricoveri costituito proprio dal pronto soccorso del Santa Maria che si interfaccia con il referente dell’ospedale di Narni. È inoltre in fase di preparazione l’attivazione, h24, del pronto soccorso dell’ospedale di Narni, per ridurre gli accessi al ronto soccorso ternano. Al Santa Maria è stato anche ampliato l’ambulatorio dei codici bianchi e verdi, gestito dall’ Usl 2 attraverso l’impiego di medici di medicina generale e continuità assistenziale. L’orario di funzionamento, dalle 9, è prorogato fino a mezzanotte (finora alle 19).