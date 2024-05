"Narni Città Teatro: Sogni Sospesi e Multidisciplinarietà nel Cuore del Centro Storico"

Inseguendo l’onda creativa dei “Sogni Sospesi” – fil rouge della quinta edizione – torna “Narni Città Teatro“, manifestazione organizzata da LVF di Ilaria Ceci insieme ai direttori artistici Davide Sacco e Francesco Montanari. Il programma, presentato ieri, è sempre più ricco e multidisciplinare e da venerdì 14 a domenica 16 giugno punta a trasportare gli spettatori tra le nuvole e a sorprenderli con una proposta che si irradierà per tutto il centro storico di Narni, i suoi spazi culturali, gli angoli più nascosti.

Il Teatro Manini, Piazza dei Priori, il Chiostro di Sant’Agostino e l’Auditorium Bortolotti accoglieranno così oltre cento protagonisti della scena teatrale, artistico-culturale e cinematografica. Ed ecco alcuni degli artisti in arrivo a “Narni Città Teatro“ in un cartellone diviso in tre linee artistiche, il programma principale, i progetti speciali, gli incontri e workshop. Si comincia con Vinicio Marchioni che accompagnerà il pubblico nel mondo dell’autore russo Ivan Vyrypaev e terrà un workshop con Milena Mancini nella prima giornata che culminerà con “Saurus“, una parata di dinosauri alti cinque metri.

Attesa per Roberto Vecchioni che domenica all’alba regalerà una riflessione su sogni e futuro e per le coreografie di Roberto Zappalà (tra queste “Oratorio per Eva“ con la premiata interprete Maud de la Purification) quindi Paolo Valerio, Nadia Baldi, Davide Iodice, il concerto “Cinematografo“ con Javier Girotto, Paolo Di Sabatino e Davide Cavuti, Valter Malosti alla regia di “Amen“ di Massimo Recalcati, con Marco Foschi, Federica Fracassi e Danilo Nigrelli, l’intervista di Francesco Montanari al rapper Gemitaiz, Tindaro Granata che chiude con “Vorrei una voce“.

Quanto ai progetti speciali, direttamente dal Brasile, Néle Azevedo porterà il pubblico nel ghiaccio con “Suspended State“, installazione di grande impatto visivo e sonoro, Kate McIntosh proporrà il progetto interattivo “Worktable“, in cui gli spettatori sono chiamati a “lavorare” in una maniera veramente unica.

Spazio per la realtà virtuale con “Webby’s Wonder World“ per la prima volta in Italia mentre i profumi e i colori di un giardino esploderanno nella performance di Barbara Eforo ed Enrica Carini.

Un pianoforte sospeso e un tappeto volante saranno i protagonisti de “La Dinamica del Controvento e il circo andrà in scena con “Giulivo, Geracircus“ e il poetico “TraNuvole“. I più piccoli potranno emozionarsi con Arcipelago del Teatro Telaio, le notti saranno animate dallo swing del trio Le Radiose e da DJ Blond.

In anteprima il 13 giugno alle 18 sarà inaugurata la mostra “Olivetti, storia di un progetto culturale“ e tornerà il Teatrino Viaggiante, un teatro in legno autosufficiente a livello energetico.

S.C.