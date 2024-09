Narni, a fuoco un’abitazione: evacuate due anziane

Narni (Terni), 8 settembre 2024 - Momenti di paura per un incendio si sono vissuti nella serata di ieri, quando è divampato sabato 7 settembre, in località Guadamello di Narni. Il rogo è scoppiato un'abitazione lungo la strada Guadamello-San Vito. L'immobile è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nessuna persona è stata coinvolta: solo due anziane non coinquiline sono state evacuate e hanno trovato alloggio in maniera autonoma. I vigili del fuoco si sono portati sul posto con tre automezzi più l'auto scala, dopo aver ricevuto la segnalazione alla centrale operativa. Una volta arrivati i pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio, oltre che mettere in sicurezza l’abitazione. Fortunatamente non ci sono persone ferite. Due signore anziane, non residenti nella casa interessata dall’incendio, sono state evacuate e hanno trovato alloggio in maniera autonoma. I vigili del fuoco di Terni hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.