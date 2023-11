1Al Campionato Nazionale di Categoria JuniorSenior di ginnastica ritmica hanno brillato le atlete della Fortebraccio. In questa gara di altissimo livello spicca Ludovica Platoni fascia Junior 2 che entrata in finalissima e con punti 104,700 si classifica in V posizione. Storico risultato, che la colloca tra le migliori 5 ginnaste d’Italia. Gara condotta molto bene da Diana Petrova che per poco non accede alla finale e si classifica al XIV posto. A causa di infortunio rimane al palo Lavinia Baldassini, mentre torna a gareggiare dopo un infortunio recente Rachele Italiani. Le ginnaste sono state accompagnate dalle istruttrici Svetlana Durdenevskaya, Laura Ferri e Masha Milnikova, che dicono: "Questi piazzamenti delle nostre atlete fra le migliori d’Italia fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti di gara e in particolare per il campionato di serie A 2024".