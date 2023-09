Musica nelle scuole cittadine Domani grande concerto finale

TODI – Si conclude domani pomeriggio, con due concerti che coinvolgeranno giovani musicisti delle scuole medie superiori e inferiori, il progetto "Un approccio globale al curricolo delle Arti" che, per tre anni, ha legato le istituzioni scolastiche del territorio, coordinate dalla "Cocchi-Aosta", al Conservatorio di Musica di Perugia e all’Associazione EducArte di Roma. Tre anni di apprendimento musicale diffuso nelle scuole dove più di 250 studenti hanno vissuto esperienze quali master class, lezioni concerto, stage d’orchestra, prove di coro e laboratori di composizione. Il tutto declinato in base alle età e alle competenze dei partecipanti.

Domani, a partire dalle 16,30 nel Convento di Montesanto, l’epilogo: si inizia con un concerto dei partecipanti della scuola primaria e dell’Orchestra di prima e seconda media della scuola "Cocchi-Aosta", per proseguire con l’esibizione, dal carattere innovativo ed inedito, dei più grandi, dell’Orchestra senior, formata dagli studenti di terza media e del Liceo "Jacopone da Todi". Dirige il Maestro Antonio Pantaneschi. Verranno eseguite in prima assoluta le composizioni per voce recitante e orchestra di quattro eccellenze del Conservatorio di Perugia, appartenenti alla classe del Maestro Fabrizio De Rossi Re, sul tema della guerra nelle diverse regioni del mondo. L’esecuzione, con le voci recitanti curate all’interno del laboratorio teatrale dell’indirizzo Steam della scuola "Cocchi- Aosta", sarà integrata da installazioni degli allievi dei corsi di arte e immagine e da video realizzati nel laboratorio di filmmaking dell’indirizzo Steam.

Susi Felceti