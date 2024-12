Musica di Natale con il Coro dell’Università

E’ la Basilica di San Pietro ad accogliere domani alle 21 il tradizionale Concerto di Natale del Coro dell’Università degli Studi di Perugia: la serata, nata dalla collaborazione tra l’Ateneo perugino, l’associazione culturale Coro dell’Università e l’Agimus vuole offrire a tutti i cittadini un’esperienza musicale di grande impatto, anche come occasione per condividere gli auguri. Al Coro si unirà l’Orchestra giovanile da camera di Agimus, sotto la direzione del maestro Salvatore Silivestro mentre il Coro sarà diretto da Marta Alunni Pini e Oreste Calabria, che accoglieranno sul palco il soprano Elena Vigorito, insieme al pianista e compositore Francesco Andreucci, con Ilse Batta al flauto e Margherita Tamburi al violino. Il programma della serata abbraccerà brani natalizi provenienti dalla tradizione italiana e internazionale, presentati con adattamenti ed elaborazioni per riscoprire tutta la bellezza di melodie ben note al grande pubblico. Il Coro dell’Università degli Studi, formato nel 1987, rappresenta un’eccellenza artistica dell’Ateneo perugino. Vanta un repertorio ampio ed eterogeneo e fin dalla sua istituzione si è distinto in numerose manifestazioni, progetti artistici e scambi culturali con Università europee e italiane di prestigio. La sua partecipazione in eventi cinematografici, radiofonici e collaborazioni con artisti di fama internazionale testimoniano l’alto livello artistico e l’impegno costante nel panorama della musica corale.

L’ingresso al concerto è libero.