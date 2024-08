Music Fest al gran finale tra prodigi, orchestre e star alla Sala dei Notari

Arriva al gran finale il “Perugia Music Fest“ che in queste sere d’estate ha portato la musica classica (e perfino l’opera) negli spazi più belli della città. Oggi alla Sala dei Notari alle 19 si chiudono i concerti per pianoforte e violino e alle 21 c’è la serata speciale con l’esibizione in un concerto con orchestra di otto prodigi, tra i più grandi giovani talenti del pianoforte, insieme al pianista e maestro David Fung. Il festival si conclude con un masterclass del maestro Arie Vardi della Juillard School di Yale, domani alle 10, sempre alla Sala dei Notari