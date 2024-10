Muore carbonizzato nell’auto in fiamme, tragedia in provincia di Perugia

Perugia, 2 ottobre 2024 – Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco di Perugia pensavano di dover spegnere le fiamme di un’auto andata a fuoco. Poco dopo, però, hanno fatto una tragica scoperta: dentro l’auto c’era il corpo carbonizzato di un uomo.

E’ successo questa mattina al campo sportivo di Pietrafitta, nel comune di Piegaro. Dopo aver spento le fiamme, i soccorritori hanno scoperto il corpo carbonizzato: la vittima è un 45enne che abitava nella zona.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Città della Pieve, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e le dinamiche dell'accaduto. A quel punto è stato necessario anche chiamare nuclei specializzati: il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), il nucleo investigativo antincendio (Niat) e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, per effettuare rilievi strumentali e approfondire le possibili cause dell'incendio. Le indagini sono attualmente in corso.