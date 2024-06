Comuni, gli incassi degli autovelox: a Perugia aumentano, cala Spoleto

Perugia, 4 giugno 2024 – Il Comune di Spoleto nel 2022 ha sfiorato gli incassi di quello di Perugia per le multe su strada: solo l’autovelox di Eggi (famoso non solo per le sanzioni a raffica ma anche perché sdradicato lo scorso inverno dal ’fleximan’ umbro), infatti, consentì di accertare oltre 2,5 milioni di euro di sanzioni su un totale di 4,262 milioni di euro, mentre il capoluogo (che ha il quintuplodegli abitanti) arrivò – tutto compreso – a quota 4,404 milioni.

Il Ministero dell’Interno ha aggiornato i dati delle sanzioni stradali del 2023 dove risulta che Perugia è in forte aumento: l’accertato supera i 5,1 milioni di euro (700mila in più del ’22 pari a un + 16%), anche se manca l’indicazione delle multe con gli autovelox (che sono state 6.019, oltre 2.200 in più). Dato che invece si è praticamente dimezzato a Spoleto: gli eccessi di velocità l’anno scorso hanno prodotto 1,150 milioni di euro (la metà del 2022, viste le proteste furibonde dell’anno prima), per un totale di 2,3 milioni. Nulla a che vedere con Foligno, che negli ultimi tre anni con l’autovelox ha incassato tra gli 11 e i 17 mila euro. Mentre c’è un calo importante anche a Terni: dai due milioni e mezzo del ’22 con Bandecchi si è scesi a 2,139 e di questi 539mila derivano da eccesso di velocità (nel ’22 questa voce fu pari a 714 mila e nel ’21 un milione circa). A Città di Castello, per restare ai Comuni più grandi, importi piuttosto contenuti: dal 2021 al 2023 si è passati da 247mila a 355mila euro, con i rilevatori di velocità che non hanno mai superato i diecimila eruo di sanzioni.

Il focus naturalmente si può accendere su quei territori della Valnerina dove i Comuni notoriamente incassano il giusto dagli automobilisti: il caso di Sant’Anatolia di Narco parla per tutti. Nel 2023 le uniche multe a bilancio sono state quelle con il rilevatore di velocità lungo la Statale: 52mila euro l’importo accertato, contro i 32mila del 2022 e i 30mila del 2021.

