Motoracing, targa in memoria di Gigli

Nel circuito Karting Track di Franciacorta si è tenuto il 12 Pollici European Cup 2024. Alla manifestazione erano presenti più di 160 piloti provenienti da diverse nazioni europee. In questa occasione la Fondazione Motoracing Alessio Gigli #97, nata dopo la scomparsa del giovane eugubino avvenuta nel maggio 2023, ha consegnato la targa, realizzata e presentata dalla Fondazione nella prima gara di campionato 2024, al pilota che si è contraddistinto per correttezza nel campionato 12 Pollici Italian Cup 2024: si tratta di Paolo Lolli del team Crazy Monkeys, avversario di Alessio in pista nella stessa categoria, ma grande amico fuori.