Mostra di Loris Cardoni nel Polo di San Francesco

GUALDO TADINO – Si sta allestendo nella monumentale chiesa di San Francesco l’esposizione di opere di Loris Cardoni, artista perugino che da anni vive a Gualdo Tadino. La personale è promossa dal Polo museale della città, con il patrocinio del Comune. E’ stata chiamata "Sincera", presenta un’esplorazione "intima e autentica dell’universo femminile". Nelle proposte "la materia e il colore si fondono per dare vita ad opere di grande intensità emotiva. L’artista ci conduce alla scoperta della bellezza autentica, che emerge dalla fragilità e dalla forza interiore delle sue figure femminili- afferma Catia Monacelli, che dirige il Polo museale ed è stata la curatrice della mostra- Le opere nel loro insieme invitano ad una riflessione, a riscoprire la profondità dell’animo umano attraverso la sensibilità artistica e la visione dell’artista. La luce, elemento fondamentale della sua pittura, accarezza le figure, avvolgendole in un’aura di mistero". L’inaugurazione è prevista per le 16,30 di domani, con la presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi; resterà aperta ai visitatori sino al 16 marzo, e sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Con questa bella proposta, si riapre ufficialmente la stagione delle grandi mostre d’arte, che negli anni trascorsi hanno richiamato tanti visitatori; le rassegne verranno ospitate ella chiesa di San Francesco e negli altri spazi espositivi della Rocca Flea e di Casa Cajani, gestiti dal Polo museale.

Alberto Cecconi