Muore travolto dal trattore ribaltato, dramma a Città della Pieve

Perugia, 13 luglio 2022 - Tragedia all'alba a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Un uomo di 74 anni è morto, travolto dal trattore che si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo deceduto stava andando a raccogliere la legna quando all'improvviso il trattore si è ribaltato.

Due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Città della Pieve e dalla sede centrale sono intervenute, cercando di soccorrere il conducente del mezzo agricolo. Ma i tentativi di soccorso sono stati inutili. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 06:40 in zona Treminano, a Città della Pieve.