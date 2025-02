Schianto con lo scooter in Valnerina. Daniele Capitanucci muore a 50 anni. Comunità sconvolta

Terni, 2 febbraio 2025 – Era un grande appassionato delle due ruote e in sella al suo scooter ha perso la vita. La vittima del tragico incidente, avvenuto poco prima dell’alba di sabato, è Daniele Capitanucci, 50enne di Terni, dipendente Ilserv nelle acciaierie. L’incidente si è verificato intorno alle quattro della notte tra venerdì e ieri, mentre l’uomo viaggiava in sella allo Scarabeo 50, lungo la statale “Valnerina“, all’altezza dell’incrocio per Casteldilago. Improvvisamente, e per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. È scattato l’allarme ai soccorsi e sul posto è giunta in breve tempo l’ambulanza. Gli operatori del 118 dell’ospedale di Terni, purtroppo, non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. L’impatto con l’asfalto non ha lasciato scampo a Capitanucci.

Nonostante il 50enne ternano indossasse regolarmente il casco, avrebbe riportato un trauma cranico che è risultato letale. Sul luogo della tragedia, per rilevare l’incidente ed effettuare tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Terni. La dinamica dello schianto è risultata da subito piuttosto chiara e l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario effettuare l’esame autoptico. La salma del 50enne è stata quindi restituita a familiari e già domani si terranno i funerali.

La notizia della tragica scomparsa di Daniele Capitanucci è velocemente circolata in città. Il 50enne era molto conosciuto, apprezzato lavoratore e padre di due figli. “Esprimo personalmente ma anche come membro dell’assemblea legislativa umbra, profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Capitanucci – scrive il consigliere regionale Pd Francesco Filipponi, sul suo profilo Facebook –. Ho avuto modo di conoscere Daniele e la sua famiglia nel mio cammino di vita. La notizia della prematura scomparsa mi ha profondamente colpito e porgo sentite condoglianze ai suoi familiari, ai suoi colleghi di lavoro e a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo”. Cordoglio e vicinanza alla famiglia anche dal sindaco di Arrone Fabio Di Gioia: “A nome mio e di tutta la comunità arronese esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Daniele che ha perso la vita questa notte, nel nostro territorio, a causa di un incidente. Che la terra ti sia lieve”. Dolore e ricordo anche dai Runners Terni. Familiari, colleghi di lavoro e amici si ritroveranno domani alle 14 nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata per i funerali.